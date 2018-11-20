Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki gündür kayıptı! Liseli Sedanur’un cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sedanur Özmekik (16), dere kenarında ölü bulundu.

android-time 19:28
Haberler Gündem
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sedanur Özmekik (16), dere kenarında ölü bulundu.

Devrek deresi kenarında hareketsiz halde yatan genç kızı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi.

resimid_67146541_6714654

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde kızın öldüğünü belirledi. Genç kızın cansız bedeni, incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi, sonra Devrek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

resimid_67146631_6714663

CESET KAYIP SEDANUR’A AİT ÇIKTI

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada, cesedin, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sedanur Özmekik’e ait olduğu tespit edildi.

resimid_67146651_6714665

Ailesinin Sedanur’dan dün akşamdan beri haber alamadığı ve polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı, Sedanur Özmekik’in intihar mı ettiği, düştüğü mü, yoksa cinayete mi kurban gittiği yönünde soruşturma başlattı.

resimid_67146571_6714657

Sedanur’un kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

DHA

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:4820.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar