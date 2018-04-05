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İki güzel hareket birden

İçinde bulunduğumuz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Türk siyasetinin iki önemli isminden herkesi heyecanlandıran iki güzel hareket geldi.

android-time 07:23 5 Nisan 2018
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İki güzel hareket birden
İçinde bulunduğumuz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Türk siyasetinin iki önemli isminden herkesi heyecanlandıran iki güzel hareket geldi.

Önce Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti ayrımı yapmaksızın vatandaşa yaklaşımı alkış aldı.

Geçtiğimiz gün İzmir ziyareti sırasında CHP’li bir vatandaşın teklifini geri çevirmeyerek ailenin evinde misafir olan Yıldırım ‘gerçekten güzel hareket’ dedirtti.

Dün sosyal medyadaki bir öğrenci gurubunda paylaşılan fotoğraf ise bir kez daha herkesin gönlünü kazandı. Kılıçdaroğlu, otostop çeken üniversite öğrencilerini aracına aldı, onları fakültelerine kadar bıraktı. Üstelik, parti gözetmeksizin her vatandaşların takdirini toplayan bu olayı öğrenciler paylaşmasa Türkiye’nin haberi bile olmayacaktı.

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Son güncelleme: android-time 07:2505.04.2018
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