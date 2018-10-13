İki haftada 85 kişi mantardan zehirlendi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kentte iki haftada mantardan zehirlenenlerin sayısı 85'e yükseldi. Durumu ağır olan 7 kişi den altısı Ankara ve Karabük’te bulunan hastanelere biri ise İstanbul'a sevk edildi.

Kastamonu'da mantar sezonunun açılmasıyla beraber yaşanan zehirlenme vakalarında sayı her geçen gün artıyor. Edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek yiyen 7 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan 7 kişi daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrollerde durumu ağır olan 1 kişi, İstanbul'a sevk edildi.

“Mantarlardan zehirlenenlerin sayısı 85'e yükseldi”

Öte yandan Kastamonu'da son 2 haftada yedikleri mantarlardan zehirlenenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yedikleri mantardan zehirlenen ve durumu ağır olan 6 kişi Ankara ve Karabük'te bulunan hastanelere sevk edilmişti. Son zehirlenme vakası ile Kastamonu'da mantardan zehirlenen ve durumu ağır olanların sayısı ise 7 oldu. Uzmanlar ise vatandaşları bilmedikleri ve tam olarak emin olmadıkları mantarları yememeleri konusunda uyardı.

Sağlık bakanlığı uyarı yayınladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezinden yapılan açıklamada, zehirlenme başvurularında geçen yıla göre özellikle Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde artış gözlendiği belirtildi.

Zehirli mantar yenmesinin ardından belirtiler

Genellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülen mantar zehirlenmelerinin, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların tüketilmesinin, ölümle sonuçlanabilen ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, zehirli mantarın yenmesinin ardından 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme gibi fonksiyon bozukluklarının görülebildiğine değinildi.

“Zehirlenmeler yağışların bol olduğunu mevsimlerde görülüyor”

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakıalarında artış gözlenmiştir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülmektedir. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir.

Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır.”