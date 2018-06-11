İki iftar arasındaki fark!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu iftar programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan'ın bulunduğu protokol masasının etrafı bir şeritle çevrilerek halkın yanına yaklaşması engellendi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, halkla iç içe yaptığı iftarlar iki adayın arasındaki farkı gözler önüne serdi.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar sık sık halktan yana olduklarını ifade ediyor. Ancak çekilen iki farklı fotoğraf, hangi adayın daha çok halktan yana olduğunu gözler önüne serdi.

Yukarıdaki fotoğraf İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformunca düzenlenen iftar programında çekildi. Programa katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın masası ile yurttaşların arasına şerit çekilmesi dikkat çekti. Görseli sosyal medya hesabından yayımlayan İstanbul Valiliği, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformunca düzenlenen iftar programına katıldı” mesajını paylaştı. Fotoğrafı gören vatandaşlar iftar yemeğindeki uygulamaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise illerde düzenlediği mitingler sırasında halkla birlikte iftar yapmayı tercih ediyor ve halkla sohbet ederek sorunlarını dinliyor. Çekilen bu iki farklı fotoğraf ‘hangisi daha halkçı?’ sorusuna yanıt oluyor.