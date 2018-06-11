İki iftar arasındaki fark!

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar sık sık halktan yana olduklarını ifade ediyor. Ancak çekilen iki farklı fotoğraf, hangi adayın daha çok halktan yana olduğunu gözler önüne serdi.
Yukarıdaki fotoğraf İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformunca düzenlenen iftar programında çekildi. Programa katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın masası ile yurttaşların arasına şerit çekilmesi dikkat çekti. Görseli sosyal medya hesabından yayımlayan İstanbul Valiliği, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformunca düzenlenen iftar programına katıldı” mesajını paylaştı. Fotoğrafı gören vatandaşlar iftar yemeğindeki uygulamaya tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise illerde düzenlediği mitingler sırasında halkla birlikte iftar yapmayı tercih ediyor ve halkla sohbet ederek sorunlarını dinliyor. Çekilen bu iki farklı fotoğraf ‘hangisi daha halkçı?’ sorusuna yanıt oluyor.