İki kadını taciz eden zanlıyı kısa pantolonu ele verdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde market çalışanı iki kadını iş çıkışında taciz ettiği öne sürülen Ahmet D. giydiği kısa pantolondan teşhis edilerek yakalandı. Tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde bir markette çalışan R.Ö. ve S.Ç. isimli kadınlar, iş çıkışında evlerine giderken, iddiaya göre yanlarına yaklaşan Ahmet D.’nin elle tacizine uğradı. Kadınların çığlık atmaları üzerine çevredeki vatandaşların geldiğini gören şüpheli kaçarken, durum jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada tacizde bulunduğu iddia edilen Ahmet D’yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgusu yapılan zanlıyı kadınlar giydiği kısa pantolondan teşhis etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)