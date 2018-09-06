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İki kez intihara kalkışan kadın üçüncüsünde tren raylarına yattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde daha önce evini iki kez ateşe veren kadın, bu kez tren raylarına oturarak intihar etti.

android-time 00:07 6 Eylül 2018
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Aydın'ın Efeler ilçesinde daha önce evini iki kez ateşe veren kadın, bu kez tren raylarına oturarak intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin ortasından geçen tren raylarında oturan Oya A. (31), İzmir-Denizli seferini yapan trenin altında kaldı.

Genç kadının cesedi bu şekilde bulundu. İHA

Genç kadının cesedi bu şekilde bulundu. İHA

Durumu fark eden makinistler treni durdururken, yaklaşık 20-25 metre sürüklenen genç kadın hayatını kaybetti. Oya A.'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, trendeki yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Daha önce de evini yaktığı biliniyor. İHA

Daha önce de evini yaktığı biliniyor. İHA

DAHA ÖNCE DE EVİNİ YAKMIŞTI

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı araştırma sonucu hayatını kaybeden Oya A’nın 6 gün önce mahalle bakkalı ve annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren kişi olduğunu belirledi.

İntihar eden 31 yaşındaydı. İHA

İntihar eden Oya A. 31 yaşındaydı. İHA

31 Ağustos günü meydana gelen olayda; Orta Mahalle 220 Sokakta anne babası ve 3 çocuğuyla kaldığı evini birkaç saat arayla iki kez çakmakla ateşe veren Oya A., kendisini odaya kilitlemişti.

Hayatını kaybeden talihsiz kadın 20 metreden fazla sürüklendi. İHA

Hayatını kaybeden talihsiz kadın 20 metreden fazla sürüklendi. İHA

Polislerin uzun ikna çabaları sonrası Oya A. ile evde bulunan kuş ve balıklar yanmaktan son anda kurtarılmıştı. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Oya A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İHA

Son güncelleme: android-time 08:4506.09.2018
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