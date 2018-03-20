İki lider iki fotoğraf

TBMM'de grup toplantılarını yapan parti liderleri down sendromlu çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kıılıçdaroğlu çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Aynı çocuklar, aynı sevgi, aynı farkındalık. İki lider de çocuklarla sımsıcak dakikalar geçirdi. Ancak liderlerin çektirdiği fotoğraflardaki tek fark down senrdomlu çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında 'rabia' işareti yapması idi.

Yarın 21 Mart Dünya Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bu gün nedeniyle dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar kazanan down sendromlu çocuklarımız TBMM’de grup toplantılarını yapan parti liderlerine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşmasını bitirdikten sonra down sendromlu çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına kürsüye çıktı. Cumhurbaşşkanı Erdoğan çocukları kucaklayarak bir süre kürsüden partilileri selamladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan’ın bu anlarında yanında Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya vardı. Erdoğan’ın çocuklarla birlikte olduğu bu anlarda down sendromlu çocukların ‘rabia’ işareti yapması dikkat çekti.

Öte yandan Meclis’te AKP’nin grup toplantısından sonra ise CHP’nin toplantısı vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da çocuklar ile fotoğraf çektirdi ve onları kabul etti ancak çocukların Kılıçdaroğlu’na sıkı sıkı sarılması ve CHP Liderinin sıcak tavırları gözlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu çocuklara bol bol sarıldı ve kendisini öpmelerine izin verdi.