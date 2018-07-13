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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2’si yanarak 3 kişi öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

android-time 08:12 13 Temmuz 2018
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Bursa'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü.
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Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı’nın kıyafetleri de yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı’nın yanarak, Vedat Samur’un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

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Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadir Şarlı, yanarak öldü

Kadir Şarlı, yanarak öldü

 

(DHA)

Son güncelleme: android-time 09:2313.07.2018
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