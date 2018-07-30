İki parti için kritik gün

CHP ve İYİ Parti’de kritik bir gün yaşanacak. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı saat 15.00’de yapılacak. Genel Başkan Meral Akşener’in 12 Ağustos’taki olağanüstü kongrede yeniden aday olması konusunda ikna edilmesi ve bu konuda bir açıklama bekleniyor. Toplantıya Akşener de katılacak.

Akşener partisince Afyon'da düzenlenen toplantıdaki eleştirilerin ardından ‘'Başarısızlıkta sorumlu benim'' diyerek olağanüstü kongre kararı almış ve 12 Ağustos'ta yapılması benimsenen kongrede, yeniden Genel Başkan adayı olmayacağını açıklamıştı. Akşener'in bu kararı üzerine hem genel merkez yönetimi hem de il ve ilçe teşkilatları karardan vazgeçmesi için Akşener'in evi önünde gösterileri yapmıştı. Akşener de kararını gözden geçirme sözü vermişti.

CHP'DE İMZA SAVAŞLARI

CHP'de ise olağanüstü kurultay imzaları için son gün… Saat 17.30'da kadar delege imzaları tamamlanacak. Yeterli imza sağlanırsa, bir hafta içinde ve 6 Ağustos'a kadar, Genel Merkeze verilecek. Bu aşamadan sonra 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor.

İmzalar tamamlandıktan ve 17.30 saati aşıldıktan sonra artık geri çekilemeyecek. Genel Merkez imzaları inceleyecek ve mükerrer imza ya da delegeliği düşen olup olmadığını kontrol edecek. Olağanüstü kurultay için yeterli imza sağlanıp sağlanmadığını açıklayacak. Genel merkez yönetimi şu ana kadar yeterli olan 625 imzanın toplanmadığını, İnce ekibi ise aksini iddia ediyor.