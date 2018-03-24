İki saatlik uygulamada 96 kaçak

İSTANBUL Polisi, Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yaptı. Kaçak olduğu belirlenen 90 kişi ve 6 çocuk emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Esenyurt Polisi geçtiğimiz Perşembe günü kaçak olarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yaptı. İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta, polis ekiplerinin sadece 2 saat süren uygulamasında 11’i kadın, 6’sı çocuk 96 yabancı hakkında işlem yapıldı. Oturma izinleri olmayan ve vize süreleri dolan yabancılar önce emniyete götürüldü.

Otobüslere bindirilen Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün Pendik’teki misafirhanesine götürülen 96 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.