İki şehidimizi on binler uğurladı

Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne dün sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden PKK'lı teröristler 2 güdümlü füze ile saldırıda bulundu. Saldırıda, Sözleşmeli Er Emre Güngör ve iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam memleketlerinde toprağa verildi

Şehit Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Güngör’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için Kaletepe Mahallesi’ndeki babaevine daha sonra da Nur Camisi ve Külliyesi’ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Cebrail Güngör ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin yeğeni Batuhan Şengül, elindeki Türk bayrağı ile tören boyunca dayısının tabutunun başından ayrılmadı.Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Keskin ilçesi Armutlu köyü mezarlığında defnedildi. Törene, şehidin yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti’li Ramazan Can, MHP’li Halil Öztürk ve CHP’li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Bekar olan şehidin 7 kardeş olduğu, kardeşlerinden Hacı Güngör’ün Gaziantep 5. Zırhlı Tümen Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, biri iş makinesi operatörü sivil işçi olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. İş makinesi operatörü de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ali Çam’ın cenazesi, bugün yakınları tarafından devlet hastanesi morgundan alınarak İrfanlı Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Cenazeyi şehit işçinin annesisi Leyla, babası Mehmet Çam ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi ilçe merkezinde Hira Cami önündeki alana götürüldü. Burada anne Leyla Çam, “Güle güle git kuzum, mekanın cennet olsun yavrum. şehitler ölmez vatan bölünmez” diye ağıt yaktı. Tabutun başına gelen acılı anne, “Kara kaşlarına kurban olayım senin” diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.

Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Ali Çam’ın cenazesi, götürüldüğü Körkuyu Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi