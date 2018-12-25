İki taze ekmek alana bir bayat ekmek bedava!

AKP’li Gebze Belediyesi’ne ait halk ekmek stantlarında yeni bir kampanya başlatıldı. Ekmeğin 90 kuruşa satıldığı stantlarda 2 adet taze ekmek alanı bir adet bayat ekmek hediye ediliyor.

AKP'li Gebze Belediyesi tarafından halk ekmek stantlarında ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar için kampanya başlatıldı. 2 EKMEK ALANA BİR BAYAT EKMEK BEDAVA! Ekmeğin 90 kuruşa satıldığı stantlarda 2 adet taze ekmek alanı bir adet bayat ekmek hediye ediliyor. Gebze genelinde toplam 44 adet halk ekmek standı yer alıyor. Ekmek fiyatlarının halk ekmek stantlarında dahi pahalı olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, bayat ekmek kampanyası değil, daha ucuz ekmek istediklerini söylüyor.

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