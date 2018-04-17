İkiye bölünen otomobilden ’emniyet kemeri’ sayesinde sağ çıktılar

Denizli'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Büyük hasar gören araçtaki sürücü ile yanındaki arkadaşı, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Kaza Denizli-Antalya Karayolu’nda meydana geldi. Denizli yönüne giden Namık Durmuş (35) yönetimindeki otomobil, kontrolsüz kavşakta, önüne çıkan Furkan Kesici’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Namık Durmuş’un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Durmuş ile yanındaki arkadaşı, kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Diğer otomobilde de hasar oluşurken, sürücüsü ise yaralanmadı. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Durmuş, kendilerini emniyet kemerinin kurtardığını, kazadan hafif sıyrıklarla çıktıklarını söyledi. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavileri yapılan sürücü ve arkadaşı, hastaneye gitmeye gerek duymadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA