İkramiye de büyük hayaller de

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önündeki kuyruklar bitmiyor. Şansını denemek için saatlerce soğukta beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı.

FATMA VURGUN / KUBİLAY ALTUĞ

Milli Piyango´nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olacak büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık gecesi belli olacak. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar, yılbaşına sayılı günler kala bilet almak için ünlü şans oyunları gişelerini tercih ediyor. İstanbul’da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü’ndeki ünlü bilet bayisine akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ünlü bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya başlayan vatandaşlar, soğuğa ve yağmura aldırış etmiyor. Uzun bir bekleyiş sonrası piyango biletini alanların yüzünde mutlu bir tebessüm oluşuyor. Çekiliş tarihi yaklaştıkça büyük ikramiye heyecanı artarken, piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

BİLETLER NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak.

UMUTLAR AYNI, HAYALLER FARKLI

Uzun kuyrukta bekleyerek bilet alanların her birinin farklı hayalleri var. Kimi çocuklarına, torunlarına iyi bir gelecek bırakmak için bilet aldığını söylerken kimileri ise ”Fakirlere yardım edeceğim, dua etsinler arkamdan yeter” diyerek şansını denediğini belirtti.

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