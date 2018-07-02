“İktidar getirirse muhalefet kaçmaz”

Yerel seçimin Kasım ayına alınması yönelik tartışma alevlendi. AKP ile MHP’nin bu konuda TBMM’ye Anayasa değişiklik teklifi getirmesi halinde, muhalefetin de destek verebileceği belirtiliyor. HDP, kayyumla yönetilen yerleri almak için erken yerel seçime istekli görünürken, CHP’den de ‘Biz seçime hazırız’ açıklaması geldi. Yerel seçimin Mart 2019’dan daha erken bir tarihe alınması ve referandumsuz Anayasa değişikliği için 400 vekilin desteği gerekiyor.

Genel seçimden yeni çıkan siyasi partiler, yerel seçimin erkene alınmasını tartışıyor. İlkbahar aylarında genel seçimin öne alınması kararından önce, bu öneri daha çok AKP'den geliyordu. CHP'nin desteğini arayan AKP, o tarihte olumlu yanıt alamadı. Şimdi aynı tartışma yeniden gündeme geldi. AKP-MHP'nin bu konuda adım atması halinde CHP-İYİ Parti ve HDP'nin de ‘'Seçimden kaçtılar'' denilmemesi için, destek vereceğine dikkat çekiliyor.

KIŞ ŞARTLARI

Yerel seçimin öne alınması için Anayasa değişikliği gerekiyor. Daha önce 367 olan Anayasa değişikliği için gerekli oy sayısı 600 Milletvekili ile birlikte 400'e yükseldi. AKP ve MHP'nin 344 milletvekili bulunuyor ve düzenlemenin geçmesi için 56 oya daha ihtiyaç var.

Mart 2019'da yapılacak seçimin öne alınmasına gerekçe olarak kış şartlarında propoganda yapmanın zorluğu da gösteriliyor. BBP eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da, 2009 kış dönemindeki yerel seçim çalışması sırasında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra yerel seçim tarihinin değiştirilmesi sık sık gündeme geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da, yerel seçimin öne ve 2018 Kasım ayına alınmasının doğru olacağını söyledi. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun ise, ‘'CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık” dedi. Seçimlerin erkene alınması halinde Kasım'ın ikinci yarısı ve 18 veya 25 Kasım tarihleri üzerinde duruluyor.