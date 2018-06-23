İktidar şimdi de yeni ayak oyunu peşinde

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 1.5 ay önce “Seçime 15 gün kala Adil Öksüz yakalanacak” demişti. Öksüz yakalanmadı ama kaldığı ev bulundu. Aydın ise iddiasını sürdürdü: “İktidar hâlâ ayak oyunu peşinde. 2. tura kim kalırsa Öksüz onun aleyhinde konuşturulacak”.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 11 Mayıs'ta SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün, seçime 15 gün kala yakalanıp CHP ve İYİ Parti aleyhine konuşturulacağını öne sürmüştü. Öksüz yakalanmadı ama Almanya'da kaldığı ev ve ABD'de bulunan eşi bulundu. Aydın ise seçime bir gün kala iddialarını devam ettirdi. Üstelik bir adım da ileriye taşıyarak…

5 PUAN ÜSTÜNDE OY ALIR

Aydın, “Seçimin ikinci turuna kim kalırsa, Öksüz onun için konuşturulacak. Daha önce yaptığım açıklamayla planlarını bozdum” iddiasında bulundu. İYİ Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Koray Aydın, cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, parti oylarının en az 5 puan daha üstünde oy almasını beklediklerini de söyledi. İşte o sözler:

ADİL ÖKSÜZ OLAYI PLANLI

AdilL Öksüz'ün seçime 10-15 gün kala iktidar tarafından Türkiye'ye getirilerek onun üzerinden bir algı operasyonu yapabileceğini söylemiştim.

Seçime 10 gün kala, Anadolu Ajansı Adil Öksüz'ün, Almanya'da kaldığı evi buldu, haber yaptı. Alman makamlarıyla resmi temasa geçildi. Almanya, Adil Öksüz için ‘arama kararı' çıkarttı.

Ertesi gün, Öksüz'ün eşi, ABD'de görüntülendi. Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Elbette ki hayır. Gelişmeler, bize gelen duyumları bire bir doğruluyor.

Seçime 10 gün kala, darbe girişimin kilit ismi Öksüz'ün izini ve eşini buldular. Belki de yakalanmasını ikinci tura bıraktılar. Bizim yaptığımız tezgahı açık etmek, oyunları bozmak, tuzakları boşa çıkarmaktır.

DOĞRU ADIMLAR ATTIK

Seçimi kaybettiğini anlayan iktidar hâlâ bir ayak oyunu peşindedir. İkinci tur ihtimalinin olabileceğini düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı'nın, ‘Kandil'i bombaladık, 35 örgüt liderini öldürdük' gibi haberlerle süreci yönetmeye çalışıyor olması darda olduklarının en büyük işaretidir.

Herkes Erdoğan'ın ilk turda kazanamayacağından artık emin. Bu nasıl mümkün oldu? AKP'den İYİ Parti'ye gelen oylar sayesinde. Eğer, Abdullah Gül'ün çatı adaylığını kabul etseydik, seçim ilk turda bitecekti. Çok doğru adımlar attık.

Erdoğan kazandı algısı yaratılacak

Bir TV kanalında seçim akşamı yayımlanması planlanan Türkiye genelinde cumhurbaşkanı adaylarının aldığı, illerde partilerin aldıkları oyları gösteren Anadolu Ajansı mahreçli haberler enteresan.

Burada yapılmak istenen, seçim akşamı, Erdoğan'ı yüzde 53'den başlatarak seçimi kazandı algısı yaratmaktır. Seçim akşamı muhalefette gevşemeyi sağlayıp, sandık organizasyonunun dağılması zeminini hazırlayacaklar.

Bu günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü gösteren rakamlarla toplumu yönlendirme faaliyeti içinde olduklarını görüyoruz ve anlıyoruz. Seçim anketlerinin bile suç olduğu böyle bir dönemde, bu yapılan tamamen yasadışı ve suçtur. Yüksek Seçim Kurulu ve Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum.

Anket şirketlerine de operasyon yaptılar

Mevcut iktidar, kamuoyu araştırması yapan firmaların üzerinde büyük bir operasyon yaptı. 15 gün önce TV ekranlarında ‘İYİ Parti yüzde 21 oy alır' diyen, 15 gün sonra bunu 9.5'a düşürdü. Kısacası, anket firmalarının sözlerinin hiçbir manası yok. Halkımız bunu iyi bilmeli.

Bunun kötü örneklerini milletçe yaşadık. En son 2017 referandumunda ‘Yüzde 60 evet çıkacağını' söyleyen firmayı bugün gören var mı? Karşılığını aldı, şimdi yatıyor.

2015 Haziran seçiminde ‘AKP yüzde 56 oy alır' diyen, AKP yüzde 40.8 oy alınca da özür dileyen firma yetkilileri yine televizyonlarda baş köşede, o süper tahminlerini yapmaya devam ediyor.

Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda yapacağımız hukuki değişikliklerle bu alanı düzenlemek boynumuzun borcudur.