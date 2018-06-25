Tüm yurtta 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçları…

Türkiye kritik bir eşikten geçti. 16 Nisan 2017'de düzenlenen referandumda başkanlık sistemi kabul edilmişti. 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarında dikkatleri çeken bir çok ilk yaşandı. Yeni bir sistemin yanı sıra Meclis'e 1999'dan beri ilk kez 5 parti girdi. Partiler Türk siyasi tarihinde ilk kez ittifak kurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz resmi sonuçlar açıklanmadı. Haberimizden resmi olmayan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekililiği seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekililiği seçim sonuçları büyük oranda açıklandı. İkinci tura kalması beklenen seçimler resmi olmayan sonuçlara göre birinci turda sona erdi. TBMM’ye AKP, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti girdi. Vatandaşlar 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarını internet üzerinden araştırıyor. Haberimizden il il seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Tayyip Erdoğan, “Gayriresmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini verdi. Seçimlerin gayriresmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdii etti. Sevgili milletim, değerli arkadaşlar milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra cumhurbaşkanı ile ve Meclis ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır” dedi.