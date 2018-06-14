İstanbul bayram namazı saatleri: İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (2018 Ramazan Bayramı)

Ramazan ayının sonuna geldik ve ramazan bayramı ile bayram namazı vakti geldi. Haberimizden İstanbul bayram namazı saatlerini ve il il Ramazan Bayramı vakitlerini öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul ve il il diyanet bayram namazı saatleri...

İslam dünyasında Ramazan Bayramı coşkusu başladı. İnananlar 15 Haziran’da bu kutlu bayrama namaz ibadetiyle başlayacak. İstanbul'da bayram namazı saati için camilere gidilecek ve namaz kılınacak. Peki İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet 2018 il il bayram namazı vakitleri…

İstanbul bayram namazı saati: 06:17

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye'de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.