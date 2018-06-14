İl il bayram namazı saatleri: Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet listesi…

Kastamonu’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saatte kılacak. İslam alemi bir bayrama daha erişti. Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar bayramlaşmaya başlayacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kastamonu ve tüm iller için bayram namazı vakitleri...

Ramazan Bayramı için saatler kaldı. Ramazan Bayramı sabahına İslam alemi bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Vatandaşların bayrama saatler kala merak ettikleri sorular…

KASTAMONU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kastamonu'da vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 05:57'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET LİSTESİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.

KASTAMONU'NUN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Nasrullah Kadı Külliyesi

İsmailbey Külliyesi



Yakupağa Külliyesi

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi

Mahmutbey Camii

Atabeygazi Camii

Küre Akşemseddin Camii

Yılanlı Camii