İl il bayram namazı vakitleri: Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazının kılınmasına saatler kaldı. Senede iki kez bayram kutlayan Müslümanlar bu özel ana eriştikleri için şükrediyor ve bayram namazı hazırlıklarını yapıyor. Adana'da yaşayıp bayram namazı saati kaçta sorusunun cevabını merak edenler için ayrıntılı bilgileri sozcu.com.tr'de derledik. Haberimizden Diyanet 2018 bayram namazı vakitleri ve bayram namazının kılınışını öğrenebilirsiniz.

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Cemaatle ve evine uzak bir camide kılınması evladır. Bu sene Adana’da kurban bayramı namazı saati 06:39 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il bayram namazı saatlerini de haberimizden öğrenebileceksiniz.

İL İL KURBAN BAYRAMI VAKİTLERİ 2018

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.