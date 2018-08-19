İl il bayram namazı vakitleri: Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı'nda ibadetlerinin yerine getirmek isteyen vatandaşlar il il bayram namazı saatlerini merak ediyor. Memleketlerine gidenler hazırlıksız yakalanmamak için Diyanet il il, şehir şehir bayram namazı vakitlerinden memleketindeki Kurban Bayramı saatini öğrenmek istiyor. İşte namaz vakitleri...

Birçok kişi bayram tatilini farklı şehirlerde geçirecek ve bayram namazına hazırlıklı olmak istiyor. Kurban Bayramı için kısa bir zaman kala namaza gidecek vatandaşlar saatleri Google üzerinde araştırmaya başladı. Bayram namazı saat kaçta diye merak ediyorsanız sorunuzun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.