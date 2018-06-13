İl il iftar vakitleri: İstanbul, İzmir, Ankara imsakiyesi… Oruç saat kaçta açılacak?

Oruç tutan İslam alemi merakla iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Ramazanın başlamasıyla beraber en çok merak edilen konuların başında sahur, imsak ve iftar vakitleri geliyor. Oruç tutan müminler il il iftar vakitlerini araştırıyor. Haberimizden İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri ve 2018 imsakiyesine erişebilirsiniz.

Vatandaşlar artık oruç tutmaya alıştı ancak oruç ne zaman açılacak, iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı hala internetten araştırılıyor. Ramazan ayı İslam’da bir nevi günahlardan arınma ayı… Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği sahur, imsak ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki imsakiye aracı sayesinde iftar ve imsak vakitlerini şehirlere göre kontrol edebilirsiniz…

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah’ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz’in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur’an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

İFTAR DUASI

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.””Allah’ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!””Allah’ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!””Allah’ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan’ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

TERAVİH NAMAZI

Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. Ramazan’da teravih namazı için şehrin tarihi camileri tercih edilebilir.