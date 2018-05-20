İL İL İFTAR VAKİTLERİ: İzmir, Ankara ve İstanbul iftar saati

Diyanet tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti belli oldu. Haberimizde yer alan imsakiye aracı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerin iftar saatini öğrenebilirsiniz. Peki Ankara, İzmir ve İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı?

İsraf ve savurganlık duygularından uzaklaşıp, paylaşmaya dayalı bir hayatı merkeze almak için bir fırsat olan ramazan ayınını dördüncü günü. Dördüncü günde iftar saat kaçta sorusunu yanıtını arayanlar, sizler için hazırladığımız imsakiye aracı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vaktini öğrenebilirler. İşte 2018 Diyanet Ramazan imsakiyesi, Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti ve il il sahur, imsak ve iftar saatleri…

İL İL İFTAR VAKİTLERİ

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

MAHYALAR YAKILDI

İFTAR SAATİ OKUNACAK DUA

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.””Allah’ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!””Allah’ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!””Allah’ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan’ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”