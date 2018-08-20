İl il Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri listesini yayımladı!

İslam aleminin beklediği Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kaldı. Bayram hazırlıklarını tamamlayanlar şimdi Kurban Bayramı’nın ilk sabahı kılınacak bayram namazının kaçta kılınacağını merak ediyor. Senede sadece iki kere bayram namazı kılındığı için birçok kişi bayram namazının nasıl kılındığını unutuyor, bayram namazı nasıl kılınır sorusuna dair detaylar da haberimizde…

Diyanetin belirlediği bayram namazı saatlerine ve il il bayram namazı saatleri listesi ilgiyle araştırılıyor. Bayram tatili başladı, vatandaşlar yollara düştü. Birçok kişi bayram tatilini farklı şehirlerde geçirecek ve bayram namazına hazırlıklı olmak istiyor. Peki hangi şehirde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Haberimizden il il bayram namazı vakitlerine ulaşabilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET LİSTESİ

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ NELER?

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;

– Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

– Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

– Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

– Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

– İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

– Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

-Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

“Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller baglanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ 2018



Bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bayram hazırlıklarını tamamlayanlar şimdi Kurban Bayramı'nın ilk sabahı kılınacak bayram namazının kaçta kılınacağını merak ediyor. Senede sadece iki kere bayram namazı kılındığı için birçok kişi bayram namazının nasıl kılındığını unutuyor, bayram namazı nasıl kılınır sorusuna dair detaylar da haberimizde…

Adana: 06.39,

Adıyaman: 06.27,

Afyon: 06.57,

Ağrı: 06.06,

Aksaray: 06.43,

Amasya: 06.33,

Ankara: 06.46

Antalyalya: 06.58,

Ardahan: 06.05,

Artvin: 06.09,

Aydın: 07.08,

Balıkesir: 07.06,

Bartın: 06.45,

Batman: 06.15,

Bayburt: 06.16,

Bilecik: 06.57,

Bingöl: 06.17,

Bitlis: 06.11,

Bolu: 06.50,

Burdur: 06.59,

Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12,

Çankırı: 06.42,

Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03,

Diyarbakır: 06.19,

Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09,

Elazığ: 06.22,

Erzincan: 06.20,

Erzurum: 06.12,

Eskişehir: 06.56,

Gaziantep: 06.31,

Giresun: 06.23,

Gümüşhane: 06.19,

Hakkari: 06.05,

Hatay: 06.37,

Iğdır: 06.01,

Isparta: 06.58,

İstanbul: 07.00

İzmir: 07.11,

Kahramanmaraş: 06.32,

Karabük: 06.46,

Karaman: 06.48,

Kars: 06.04,

Kastamonu: 06.41,

Kayseri: 06.37,

Kırıkkale: 06.44,

Kırklareli: 07.07,

Kırşehir: 06.42,

Kilis: 06.32,

Kocaeli: 06.57,

Konya: 06.50,

Kütahya: 06.58,

Malatya: 06.26,

Manisa: 07.09,

Mardin: 06.17,

Mersin: 06.42,

Muğla: 07.07,

Muş: 06.13,

Nevşehir: 06.40,

Niğde: 06.41,

Ordu: 06.25,

Osmaniye: 06.36,

Rize: 06.14,

Sakarya: 06.55,

Samsun: 06.31,

Siirt: 06.12,

Sinop: 06.35,

Sivas: 06.30,

Şanlıurfa: 06.25,

Şırnak: 06.10,

Tekirdağ: 07.06,

Tokat: 06.31,

Trabzon: 06.18,

Tunceli: 06.20,

Uşak: 07.01,

Van: 06.05,

Yalova: 07.00,

Yozgat: 06.38,

Zonguldak: 06.49