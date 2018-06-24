24 Haziran seçimi: İl il seçim sonuçları! Sandıklar açılıyor…

24 Haziran 2018'de yapılan milletvekilliği seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. Sandıklar saat 17.00'dan itibaren sayılmaya başladı ve 2018 milletvekili seçim sonuçları belli olmaya başladı. Seçim yasaklarının saat 18.45'te kalkması ile oy oranları da belli oluyor. İşte AKP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP oy oranları ve il il seçim sonuçları...

Türkiye tarihi seçimlerinden birini daha yaşadı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sandıklar açılıyor ve seçim sonuçları şekilleniyor. İl il genel seçim sonuçlarını ve detaylı olarak ilçe ilçe sonuçları sozcu.com.tr’den anlık olarak takip edebilirsiniz.

İL İL VE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

ISPARTA 4

MERSİN 13

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KIRKLARELİ 3

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

KAHRAMANMARAŞ 8

MARDİN 6

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

SİİRT 3

SİNOP 2

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

ŞANLIURFA 14

UŞAK 3

VAN 8

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

AKSARAY 4

BAYBURT 1

KARAMAN 3

KIRIKKALE 3

BATMAN 5

ŞIRNAK 4

BARTIN 2

ARDAHAN 2

IĞDUR 2

YALOVA 3

KARABÜK 3

KİLİS 2

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