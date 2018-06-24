24 Haziran seçimi: İl il seçim sonuçları! Sandıklar açılıyor…

Türkiye tarihi seçimlerinden birini daha yaşadı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sandıklar açılıyor ve seçim sonuçları şekilleniyor. İl il genel seçim sonuçlarını ve detaylı olarak ilçe ilçe sonuçları sozcu.com.tr’den anlık olarak takip edebilirsiniz.
İL İL VE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
ISPARTA 4
MERSİN 13
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KIRKLARELİ 3
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
KAHRAMANMARAŞ 8
MARDİN 6
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
SİİRT 3
SİNOP 2
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
ŞANLIURFA 14
UŞAK 3
VAN 8
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
AKSARAY 4
BAYBURT 1
KARAMAN 3
KIRIKKALE 3
BATMAN 5
ŞIRNAK 4
BARTIN 2
ARDAHAN 2
IĞDUR 2
YALOVA 3
KARABÜK 3
KİLİS 2