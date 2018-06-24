İL İL SEÇİM SONUÇLARI: 24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri ilçe ilçe sonuçlar

Türkiye tarihi seçimlerinden birini daha yaşadı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sandıklar açılıyor ve seçim sonuçları şekilleniyor. İl il genel seçim sonuçlarını ve detaylı olarak ilçe ilçe sonuçları sozcu.com.tr’den anlık olarak takip edebilirsiniz.
İL İL VE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.