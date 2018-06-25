Tüm illerin seçim sonuçları ve oy oranları… Kim başarılı oldu, kim düştü? İşte seçim sonuçları ve oy oranları…

Haftalardır beklenen seçimler geldi ve seçim sonuçları ortaya çıktı. Türkiye için kader niteliğinde olan seçimler gerçekleşti ve illere göre seçim sonuçları ortaya çıktı. Bazı illerde 24 Haziran şehir şehir seçim sonuçları sürprizlere yol açarken, bazı illerde ise seçim oy oranları beklendiği gibi oldu. Türkiye demokrasi tarihinin önemli virajlarından olan 24 Haziran seçimleri için merak edilen ayrıntılar...

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla bazı illerdeki seçim sonuçları şaşırtırken bazı illerde ise beklenen seçim sonuçları ortaya çıktı. İşte yurdun tüm şehirlerinde il il seçim sonuçlarına ulaşabileceğiniz seçim sonuçları bağlantıları ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili merak edilen detaylar…

İşte il il seçim sonuçlarına dair bilgileri alabileceğiniz bağlantı ve seçim sonuçlarıyla iligili detaylar…

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANLIĞI İL İL OY ORANLARI

NEVŞEHİR

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de 125 bin 450 oy aldı. 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin sonucunda Nevşehir'de 210 bin 901 seçmenden 189 bin 162'si sandık başına gitti. 184 bin 287 geçerli oylardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 125 bin 450 oy alırken diğer adaylar Muharrem İnce 40 bin 2, Meral Akşener 15 bin 649, Selahattin Demirtaş 954, Temel Karamollaoğlu bin 856 ve Doğu Perinçek ise 376 oy aldı. Nevşehir'de Cumhurbaşkanlığı için kullanılan oylardan 4 bin 878'i ise geçersiz sayıldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de 24 Haziran tarihinde tamamlanan seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından en çok oyu aldı.

Siyasi partilerin dağılımında il merkezinde AK Parti birinci CHP ise ikinci parti olarak birer milletvekili çıkardı. Partilerin oy dağılımları ise merkez ilçede şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 31 bin 575, Cumhuriyet Halk Partisi: 23 bin 041, Milliyetçi Hareket Partisi: 15 bin 521, Hür Dava Partisi: 113, Vatan Partisi: 136, Halkların Demokratik Partisi: 4 bin 319, Saadet Partisi: 901, İyi Parti: 9 bin 319

Başkanlık adaylarında ise oy dağılımları şöyle:

“Muharrem İnce: 25 bin 583, Meral Akşener: 10 bin 852, Recep Tayyip Erdoğan: 44 bin 473, Selehattin Demirtaş: 2 bin 751, Temel Karamollaoğlu: 783, Doğu Perinçek: 130”

KAYSERİ

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde resmi olmayan kesin seçim sonuçları belli oldu. İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ:

Muharrem İnce: 157 bin 336

Meral Akşener: 75 bin 921

Recep Tayyip Erdoğan: 594 bin 346

Selahattin Demirtaş: 6 bin 875

Temel Karamollaoğlu: 9 bin 587

Doğu Perinçek: Bin 257

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

Adalet ve kalkınma Partisi: 429 bin 421

Milliyetçi Hareket Partisi: 185 bin 831

Hür Dava Partisi: 1479

Vatan Partisi: 1274

Halkların Demokratik Partisi: 16 bin 193

Cumhuriyet Halk Partisi: 103 bin 603

Saadet Partisi: 14 bin 836

İyi Parti: 95 bin 270

KARS

Kars’ta 27’nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı.Kars’ta, 27’inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti 2, HDP ise 1 milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin birinci sıradan aday gösterdiği Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan ile ikinci sıradan aday gösterdiği Yunus Kılıç, TMBB’de Kars’ı temsil etmeyi hak etti.

HDP’nin birinci sıra adayı Ayhan Bilgen ise 27’nci dönem de tekrar milletvekili seçildi.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde toplanan partilere buluşan Bakan Ahmet Arslan, kendilerine verilen destekten dolayı Karslılara teşekkür etti.

Arslan, “Sandığa giderek iradenize sahip çıktınız. Elbette ki önemli olan adayımızın tekrar Cumhurbaşkanı olmasıydı, hepinize teşekkür ediyorum. İçimizdeki hainlere, oyun oynayanlara karşı bu millet “ben Reis’imin arkasındayım, Reis’imin arkasında her zaman ki gibi dimdik duruyorum” diyerek, dimdik duruşunun göstergesi olarak da tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti” dedi.

NİĞDE

Niğde’de TBMM’ye giden 3 milletvekilinden 2’si AK Parti, 1’ini ise CHP kazandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlarına göre AK Partiden Yavuz Ergun ile Selim Gültekin, CHP’de ise ikinci kez Ömer Fethi Gürer’i milletvekili seçildi. Niğde’de 1 Kasım 2015 seçimlerindeki sonuçlara göre AK Parti ve CHP milletvekili sayılarını korudu.

DENİZLİ

27. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Denizli'de AK Parti birinci olurken, resmi olmayan kesin sonuçlara göre ise AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. MHP ise kentten milletvekili çıkaramadı.

Yurt genelinde olduğu gibi kentte dün gerçekleştirilen seçimlerde 747 bin 897 seçmeni bulunan Denizli'de yaklaşık 680 bini sandık başına gitti. Oy verme işlemi 2 bin 337 sandıkta gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,82 ile 317 bin 608, Muharrem İnce yüzde 35,40 ile 235 bin 101, Meral Akşener yüzde 13,82 ile 91 bin 808, Selahattin Demirtaş yüzde 2,14 ile 14 bin 243, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,55 ile 3 bin 645ve Doğu Perinçek ise yüzde 0,36 ile bin 731 oy aldı.

Milletvekili Seçimi

Milletvekilliğinde yapılan oylama da ise AK Parti yüzde 40,66 ve 275 bin 675 oy alarak birinci parti çıkmasına rağmen 4 milletvekili çıkardı. AK Parti'yi yüzde 28,13 ve 190 bin 705 ile CHP takip ederken, ana muhalefet partisi aldığı bu oy oranı ile 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti ise yüzde 16,58 ve 112 bin 383 oy alarak 1 milletvekili çıkardı. MHP ise yüzde 9,23’lük ve 62 bin 586 oranı ile milletvekili çıkaramadı. HDP'nin oy oranı ise yapılan oylama sonrası yüzde 3,90 ve 26 bin 453 oy oranı ile kaldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı milletvekili seçilemedi

1 Kasım 2015 yılında 7 milletvekili sayısı olan Denizli’nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısı 8’e yükseldi. 1 Kasım seçiminde AK Parti yüzde 45,47 ile 4 milletvekili, CHP yüzde 34,32 ile 2 milletvekili, MHP ise yüzde 14.73 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. Ancak 24 Haziran seçimlerinde tablo tamamen değişirken AK Parti'nin oy oranı yaklaşık 5 puan geriledi. CHP 1 Kasım seçimlerine göre oy oranını korumayı başarırken, MHP ise 1 Kasım seçimlerine göre yaklaşık yüzde 5 puan azaldı. MHP oy oranını koruyamayınca milletvekili çıkaramadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili adayı Emin Haluk Ayhan alınan sonuç sonrası meclise giremeyerek milletvekili olamadı.

İşte meclise gidecek Denizli milletvekilleri

24 Haziran seçimleri sonrası Denizli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti’den Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök; CHP’den Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar; İYİ Parti’den ise Yasin Öztürk temsil edecek.

Öte yandan Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Haşim Teoman Sancar ve Yasin Öztürk ilk kez milletvekili olarak meclise girecek isimler oldu. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 27. dönemde milletvekili olamayan isimler arasında yer aldı.