İl il sonuçlar: 24 Haziran 2018 erken seçimlerinde sandıklar açılıyor… İşte Hatay’da son durum

Türkiye nefesini tuttu ve sandık başına koştu... Kritik seçimlerde saat 17:00 itibariyle sandıklar açıldı ve oy sayımına başlandı. Seçimlerde adayların büyük önem verdiği illerden Hatay'da oy sayımı devam ederken, 24 Haziran 2018 erken seçimleri ile ilgili en son haberler sozcu.com.tr'de. İşte Hatay'da ilçe ilçe seçim sonuçları...

Dünyanın yakından takip ettiği tarihi seçimler tamamlandı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sandıklar açılıyor ve seçim sonuçları şekilleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kıyasıya mücadele milletvekili seçim sonuçlarını da yansıdı.

HATAY’DA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Seçime katılan partilerin büyük mitingler gerçekleştirdiği Hatay da kritik illerden biriydi. Saat 17:00 itibariyle seçimler tamamlanırken, oy sayım işlemine başlandı.

Hatay’da 24 Haziran 2018 erken seçim sonuçları sozcu.com.tr’de. Bulunduğunuz ya da merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

24 Haziran 2018 erken seçimlerinde bütün dünyanın yakından takip ettiği cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını anlık olarak sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…