İl Müftü Yardımcısı: Mısıroğlu, milleti karşı karşıya getirmekten hoşlanan bir ruh hastasıdır

''Keşke Yunan galip gelseydi", "10 Kasım'da 9'u 5 geçe kenefe gidin" ifadeleri ile toplumun her kesiminden tepki gören 'Fesli'ye bir tepki de Çorum İl Müftü Yardımcısı Zeki Bıyık'tan geldi. Bıyık, "Mısıroğlu’na bilinçli yada bilinçsizce Türk Milletini karşı karşıya getirmekten hoşlanan bir ruh hastasıdır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 9 Kasım günü ziyaret etmesiyle, ”Keşke Yunan galip gelseydi”, “10 Kasım’da 9’u 5 geçe kenefe gidin” ifadeleri tekrar tartışılmaya başlanan Kadir Mısıroğlu’na Çorum İl Müftü Yardımcısı Zeki Bıyık’tan tepki geldi. Bıyık, “Mısıroğlu'na bilinçli yada bilinçsizce Türk Milletini karşı karşıya getirmekten hoşlanan bir ruh hastasıdır” dedi. Bıyık'ın Twitter’dan Kadir Mısıroğlu'nun Mehmet Akif Ersoy hakkında sözlerini de eleştirdiği paylaşımı şöyle:

Hükümete tepkisi olsa bile hiçbir Müslüman Türk evladı nasıl PKK galip gelsin diyemezse…

-Atatürk'e muhtelif sebeplerle tepkisi olsa bile bir Müslüman Türk evlası asla, “Yunan Galip Gelseydi” diyemez.

Aynı şekilde Çanakkale Şehitleri Destanıyla ve İstiklal Marşı ile her kesimden insanımızın gönlünde anıtsal bir taht kurmuş İslam'ın ulvi vicdanı Mehmet Akif'e “ pezevenk-serseri” diyemez.

Bunları diyen bir kimse hakkında 3 durum söz konusudur.

Ya İngiliz uşağıdır.

Ya Türk ve İslam düşmanı bir takıyyecidir.

Ya da bilinçli ya da bilinçsizce Büyük Türk Milletini karşı karşıya getirmekten hoşlanan bir ruh hastasıdır. (Ateh durumu)