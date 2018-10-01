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İlber Ortaylı’dan Cumhurbaşkanlığına büyük jest

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

android-time 17:47 1 Ekim 2018
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İlber Ortaylı’dan Cumhurbaşkanlığına büyük jest
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ortaylı, 2017 yılında ‘Tarih’ alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştü. DHA

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Son güncelleme: android-time 17:4801.10.2018
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