İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner kaç yaşında, mesleği ne?

CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner 2018 seçimlerinde tekrar aday gösterilmedi. Parti meclisi üyesi de olan İlhan Cihaner kimdir, ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. İşte İlhan Cihaner'in bilinmeyenleri..

İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner 1968 yılında Kars’ta dünyaya glmiştir. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan İlhan Cihaner Cumhuriyet Başsavcılığı da yapmıştır.

EĞİTİMİ

Kars doğumlu olan Cihaner ilköğretimi Kars'ta, orta öğretimi Ankara’da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. “İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı” konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

KARİYERİ

1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla; Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Savcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, İnfaz Hukuku, İstanbul Protokolü ve İstinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (Strasbourg) İnsan Hakları üzerine, Hollanda yargı mercilerinde ise İstinaf Mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

2011 yılında yapılan seçimlerde CHP’den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP Kurultayında Parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 1 Ekim 2012’de yayın hayatına başlayan günlük gazete soL’da “Çıngı” isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Kapanan Sol gazetesinden sonra Birgün’de yazmaya devam etmektedir. Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.