İlk görüşte aşık olduğu Afgan eşini Türkiye’ye getiremiyor

Çelebi ilçesinde yaşayan Ramazan Akbaş, bir süre önce katıldığı gezi programıyla Afganistan’a gitti. Burada Fahime Nazari’yi gören Akbaş, kadına aşık oldu ve evlendiler. Ancak, Ramazan Akbaş, vize nedeniyle eşini Türkiye’ye getiremedi. Akbaş, “Eşime ilk görüşte aşık oldum ve ardından sık sık Afganistan’a gidip gelmeye başladım. Daha sonra Fahime’yi Allah’ın emri ile istedim. Afgan geleneklerine göre düğün yaptık ve nikah yaparak evlilik cüzdanımızı da aldık” dedi.
VİZE ALAMIYOR
Eşine 90 gündür vize alamadığı için Türkiye’ye gelişini sağlayamadığını kaydeden Ramazan Akbaş, “Hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamadım. Çalmadık kapı bırakmadım. Kimse bana vize konusunda yardımcı olmuyor” diye konuştu. DHA
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