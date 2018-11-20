İlk kez böyle cevap verildi: Şiddetle kınıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın personel alımında partizanlık yapıldığı iddiaları Meclis gündemine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP teşkilatlarının hazırladığı listelerin dikkate alındığı ve personel alımında ayrımcılık iddiasını soru önergesi yapınca, önergeye “İddiaların tümü gerçek dışı olup, tarafımıza yöneltilmesini şiddetle kınıyoruz” cevabı verildi.

KIZDIRAN SORULAR: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bakanlığı personel alımında mülakatlarda yaşanan sorunları önerge yaptı. Önergede şu sorulara yer verildi: “Bakanlığınızda işe alımların mülakat safhasında listeler hazırlandığı ve memur alımlarının oluşturulan listeler üzerinden gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur? Hazırlanan listelerde Kürt Vatandaşlar, Aleviler, CHP Üyeleri ve üyelerin yakınları olmak üzere yer alan vatandaşlarımızın memur alımlarında kesinlikle ‘elenmesi gerekenler' olarak belirtildikleri iddiası doğru mudur? AKP Üyeleri ile üyelerin yakınları, çalışmasında sakınca olmayan ve siyasi konularda çok fazla bir bağlantısı bulunmayan kişilerin yer aldıkları iddiası doğru mudur? Memur alımlarında uygulamaya konulan listeler kimler tarafından hazırlanmıştır? Listelerin hazırlanmasında AKP İl ve İlçe Teşkilatlarının yer aldıkları iddiası doğru mudur?”

ŞİDDETLE KINIYORUZ: Bakanlık, 9 soruyu tek bir cevap halinde Meclis'e gönderdi. Cevapta şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımızdaki personel alımı uygulamaları; ilgili mevzuat çerçevesinde ve tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek, liyakat en ön planda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızdaki işe alım süreciyle ilgili olarak önergede belirtilen iddiaların tümü gerçek dışı olup, bu gibi hayal mahsulü hususların tarafımıza yöneltilmesini şiddetle kınıyoruz.”