İlknur Aktaş davasında karar çıktı: 15 yıl hapis

İstanbul Esenyurt'ta 2 aylık eşi Sinan Aktaş'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İlknur Aktaş'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme, İlknur Aktaş'ı 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulayan mahkeme cezayı 15 yıla düşürdü. İlknur Aktaş , "Eşimi kasten öldürmedim. Severek evlendim. Hiç kimse 2 aylık hamileyken yuvasını yıkılmasını istemez." dedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İlknur Aktaş ve tanık avukatları katıldı. Duruşmada sanık İlknur Aktaş’ın annesi Hatice Demirel tanık olarak dinlendi. Demirel , “Benim olayla ilgili görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Bu olay olduğunda 2 aylık evliydiler. Herhangi bir sorunlarına ya da tartışmalarına şahit olmadım. Kızım herhangi bir psikolojik rahatsızlığı yoktu ve bir ilaç da kullanmıyordu. Olay günü kızım ilaçlarını almak için bana gelmişti. Eşi izin vermeyince evine geri gönderdim. Saat 19:00'da kızımı aradım. Ne yapıyorsunuz dedim. Kayınvalidesiyle tartıştıklarını söyledi. Ben de sesini çıkarma dedim. Telefonu kapattık. Daha sonra aradım ancak telefona cevap vermedi.” dedi.

SANIK AKTAŞ: ANNEM TEHDİT ALTINDA… DOĞRUYU SÖYLEYEMİYOR…

Sanık İlknur Aktaş, “Tanık olan annem şu anda tehdit altında olduğu için doğruyu söyleyemiyor. Olay günü Sinan beni aradı. Eve gelmemi istedi. Ben de kalmak istediğimi söyledim. Telefonu kapattım. Sonra tekrar aradı sert bir şekilde ‘Kalmayacaksın’ dedi. Kayınpederimin davranışlarını anneme anlattım ve bu nedenle birkaç gün annemde kalmak istedim. Ancak eşim Sinan izin vermeyince eve geri döndüm. Evde tartışırken bu olayları anneme anlattığım için bana kızdı ve ertesi gün bu olay yaşandı.” dedi.

SAVCI: TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANMASI GEREKİR

Duruşma savcısı “22 yaşında olan 2 aylık evli eşi ve hasta kayınpederiyle yaşamakta olan sanığın olay anındaki ruh hali ile kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek bu haksızlığın meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında eşine karşı bıçak kullanmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatiyle” diyerek sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Sanık İlknur Aktaş son savunmasında şunları söyledi: “Ben eşimi kasten öldürmedim. Severek evlendim. Halen de eşimi çok seviyorum. Hiç kimse 2 aylık hamileyken yuvasının yıkılmasını istemez. Bu şekilde davranmaz. Beraatimi tahliyemi istiyorum. Pişmanım”

Mahkeme İlknur Aktaş’ı ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğinden cezayı 18 yıla düşürdü. İyi hal indirimi de uygulayan heyet cezayı 15 yıla düşürdü.