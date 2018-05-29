İlkokul öğrencilerine silahlı gösteri

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Şehit Bekir Oruçtutan İlköğretim okulunda 1. Sınıf öğrencilerinin yıl sonu programında öğrencilerin eline silah verildi, temsili savaş gösterisi yapıldı. “Sahip çık, Tek Millet Tek Bayrak Tek Vatan, Bu Halk Direndi, Millet Sizi Unutmayacak” şeklinde yazıların yer aldığı ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görsellerin bulunduğu panonun önünde yapılan gösteride, öğrenciler, öğretmen ve veliler de birlikte poz verdi.

Gösteride, öğrenciler birbirlerine ateş ederken silah sesleri de arka planda yayınlandı. Bazı öğrenciler yere yatarak ölü taklidi yaptı. Ölen öğrenciler siyah örtüyle kefenlenerek yerden kaldırıldı. Bazı öğrenciler ise ”Şehit oldu” ve üzerlerine Türk Bayrağı örtüldü. Öğretmenleri de bu dakikalarda öğrencilere eşlik etti. Kız öğrenciler de darbeye karşı direndi ve silahların önünde durdu.



Aynı okulun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da benzer bir gösteride bulunulmuştu. Son gösteriden sonra bazı öğrenci velileri “Okul müdürü ve öğretmenlerini kınıyorum. Çocukların eline temsili olsa bile silah verilmemesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuklara Armağan ettiği Bayramı ne hale getirdiniz yazıklar olsun” diyerek duruma tepki gösterdi.