İmam babanın en acı günü!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde görev yapan imam Mustafa Kandemir, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oğlu Safa’nın (27) cenaze namazını kıldırıp, cemaatten helallik istedi.

Bandırma Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan ve 5 yıldır kanser tedavisi gören Safa Kandemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kandemir'in cenazesi Paşakonak Mahallesi'nde babasının görev yaptığı Yunus Emre Camii'ne getirildi. İmam baba Mustafa Kandemir, oğlu Safa'nın cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Cenaze namazı öncesi duygu dolu bir konuşma yapan acılı baba, “Küçükken para isterdi, ‘Ne yapacaksın' diye sorardım, ‘Baba, siz camide yardım topluyorsunuz ya ben de kutuya para atacağım' derdi. Dün cüzdanına baktım 15 TL bile çıkmadı. Alacağı vardı biliyorum ama borcu var mıydı bilmiyorum, varsa lütfen gelip söyleyin. İyi bir insandı. Ben evladımdan razı oldum, sizler de ondan razı olun. Haklarınızı helal edin” dedi. Bandırma'dan son yolculuğuna uğurlanan Safa Kandemir'in cenazesi, yarın Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.