İmam hatiplere öğrenci çekmek için her yol kullanılıyor

Niğde’nin Bor ilçesinde bilbordlara “Seni bekliyorlar” çağrısında 2. Abdülhamit’ten Necip Fazıl’a, İskilipli Atıf Hoca'dan Şehit Ömer Halisdemir’in bir çok ismin fotoğraflarına yer verildi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fotoğrafları valiye gönderdi, “Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayan bu afiş düşündürücü, ayrımcı bir anlayışın yansımasıdır” dedi.

Lise giriş sınavında tercih edilmediği için kontenjanları boş kalan imam hatip liselerine öğrenci bulabilmek için imamlara “öğrenci bulun” görevi verildi. Sınava giren öğrencilerin imam hatip liselerini tercih etmeleri için ev ev dolaşma ve velileri, öğrencileri ikna etmekle görevlendirilen imamlar, öğrencilere yapılacak destekleri de bildiriyor.

İmam hatip lisesine girecek öğrencilere elbise dağıtılacak, ücretsiz yemek ve servis imkanları sağlanacak. Ayrıca, öğrencilere de her ay düzenli olarak 200 lira burs verilecek. Bazı yörelerde bu olanakların daha fazlasının yapılacağı velilere ve öğrencilere anlatılıyor.

ÇAĞRIYI BÖYLE YAPTILAR

Öğrencilerin imam hatip liselerine gitmeye zorlandığına ilişkin çok sayıda şikayet gündeme getirilirken, il ve ilçelerde imam hatip liselerinin tercih edilmesi için bilbordlarla da çağrı yapılıyor. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Osman Çetin İmam Hatip Ortaokulu de öğrencisiz kalınca, okul yönreticileri ve öğrenci derneği ortak bir çalışma yaptı, bilbordlara “Seni bekliyorlar” başlığı altında kayıt çağrısı yapıldı.

İmam Hatip lise fotoğrafının önünde, 2. Abdülhamit, İskilipli Atıf Hoca, Fatih Sultan Mehmet. Yunus Emre, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Velinin de fotoğraf ve çizimleri kullanıldı ve afişin üzerine “Seni Bekliyorlar” yazıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, imam hatip liselerini Atatürk'ün kurduğunu hatırlattı. Gürer, imam hatip liselerine öğrenci çekme yöntemine tepki gösterdi ve bilborlardaki afişin fotoğrafını Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e de gönderdi.

AYRIMCI ANLAYIŞ

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, imam hatibe öğrenci çekmek için kullanılan yöntemi eleştirdi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Niğde Bor ilçesinde İmam Hatip ortaokulu öğrenci kayıt olmasına çağrı için bilbord ilanında Atatürk yer almıyor. Konuyu il valisine de yazdım. Cumhuriyetin kurucusu İmam Hatip okullarının yanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın da varlığını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayan bu afiş düşündürücü, ayrımcı bir anlayışın yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve İmam Hatip Okulları Kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli Eğitim Bakanlığı'nı okul afişinde yok sayan kafa, hangi kafa açıkçası merak ediyorum. Bilbordlara afişi bu şekilde asacak kadar ülke kurucusu yok sayıldığı bir sürece ilk kez tanık oldum.”