İmam Hatipliler Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Türkiye "tek adam" tartışması yaşarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sürpriz bir grup ziyaretçisi oldu; Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve beraberindeki dernek yöneticileri, TBMM'deki ofisinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptılar.

İmam Hatipliler, CHP Lideri’ne Atatürk’ün 1923’te Balıkesir Zağnos Paşa Camisi minberinde yaptığı ve “Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir” ifadesini kullandığı konuşmayı hediye ettiler.

CHP Lideri’nin Başdanışmanı Deniz Demir’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kılıçdaroğlu da Genç İmam Hatipliler Dernek yöneticilerine Atatürk’ün nutkunu hediye etti.

İMAM HATİPLİLER’DEN ANLAMLI HEDİYE

İmam Hatipliler’in Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği Atatürk’ün 7 Şubat 1923 günü Balıkesir ziyareti sırasında Zağnos Paşa Camisinde, mevlit sonrası minberden yaptığı konuşma, “Balıkesir hutbesi” olarak anılıyor.

Konuşmasına “Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun” diyerek söze başlayan Atatürk, kurulacak yeni devletin temel esasları ile devrimler ve cumhuriyete ışık tutan mesajlar veriyor.

Konuşma metni şöyle;

“Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.

İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere

uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak’tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi idi. Millet işlerini Allah’ın evinde yapardı. Hazret-i peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.

Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim “.