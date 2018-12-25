İmamoğlu’ndan Cumhur İttifakı’na davet

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenleyeceği tanıtım toplantısına, Cumhur İttifakı'nın temsilcileri AKP ve MHP'nin yanı sıra diğer siyasi partileri de davet etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıyla seçim çalışmalarının startını verecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek İBB Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP MYK üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılacak. Sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve spor kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı toplantının davetlileri arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, birçok ünlü sanatçı ile üniversitelerin rektörleri de yer alıyor.

KAFTANCIOĞLU’NDAN DAVET MEKTUBU

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, AKP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ve diğer tüm siyasi partilerin İstanbul il başkanlarını da toplantıya davet etti. Kaftancıoğlu imzasıyla partilerin il başkanlarına gönderilen davet mektubunda şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile İstanbullulara hizmet için çıktığımız bu onurlu yolda gerçekleştireceğimiz buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağım.”

CHP'li Kaftancıoğlu toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul'da halkla birlikte halk için gerçekleştireceğimiz büyük değişim için ilk buluşmamızı Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklandığı günden beri İstanbulluların kendisine olan ilgisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Yarınki buluşma İstanbulluların İstanbul'un yönetiminde söz ve karar sahibi olabilmesi yolunda başlattığımız büyük yürüyüşün ilk adımı olacak. 31 Mart'tan sonra İstanbul, ayrıştırmayan, kutuplaştırmayan bir anlayışla yönetilecek. Bu yüzden nasıl ki İstanbul'u 31 Mart'tan sonra toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceksek; bu toplantımıza da toplumun tüm kesimlerini temsilen siyasi partilerimizin il başkanlarını, temsilcilerini davet ettik. Ayrıca bu seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesi için CHP olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.