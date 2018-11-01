İmar barışı için konteyner oyunu!

Antalya’nın turizm bölgesi Kundu Kemerağzı’ndaki hazine arazisine, konteynerlar koyarak elektrik ve su tesisatı çeken kişilerin asıl amaçlarının, kendilerine burada uzun süre yaşayan çiftçi görüntüsü vererek uzatılan İmar Barışı’ndan yararlanmak olduğu iddia edildi. Belediye, gece yarısı konulan ev tipi konteynerleri kaldırıldı.

Antalya'nın turizm bölgesi Kundu Kemerağzı'ndaki hazine arazisine bir gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce ev tipi konteynırlar yerleştirildi. Arazinin çevresine de uzun süredir orada yaşandığı ve tarım yapıldığı görüntüsü vermek için de düzenleme yapıldı. Bölgede yol kazıldı, elektrik ve su tesisatı döşendi. İMAR BARIŞI OYUNU! Çevre sakinleri bir gecede aniden beliren ev tipi konteynerlerin aslında süresi uzatılan İmar Barışı'ndan yararlanmak, devlet arazisini ucuza kapatmak için yapıldığını düşünerek yetkililere haber verdi. BELEDİYE HEPSİNİ KALDIRDI Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Antalya Muratpaşa Belediyesi, hazine arazisi üzerindeki kaçak konteynerleri kaldırdı. Yetkililer, uzatılan İmar Barışı için konunun suiistimal edildiğini söyledi.

Belediyenin, kentin değişik noktalarına konan konteynerler hakkında tespitler yapıp, kaldırdımaya devam edeceği bildirildi.

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