İnce: Delegelere sesleniyorum 1000 imza olsun

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecine değinen İnce, "500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da noterlere çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Halk TV’de canlı yayında konuştu. Kurultay süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İnce, “Önümüzde ‘Yerel seçimler var kurultay yapılmaz’ diyorlar, İYİ Parti, Ak Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz? 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00’da noterlere çağırıyorum. Yarın bin 250 arkadaşımız imza vermezse, benim yapabileceğim bir şey yok. Ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum. Türkiye’nin kaderi bin 250 delegenin vicdanına bağlı” dedi.

“Sokak ne diyorsa onu yap güzel kardeşim”

Delegelere seslenen İnce, “Bin 250 arkadaşıma sesleniyorum: Kılıçdaroğlu’nu da, İnce’yi de, belediye başkanını da dinlemeyin. Bunların hepsinin bir hesabı vardır. Sokağa çıkın, sokak ne diyor onu dinleyin. Bir milyon 250 bin üyemiz var. Oyumuz 15 milyon… Sokağa çık sor, sokak ne diyorsa onu yap güzel kardeşim. Sokak sana değiştir diyorsa yarın git imzanı ver” ifadelerini kullandı.

‘1250 İMZA’ SÖZLERİNE DÜZELTME

İnce, daha sonra 1250 imza sözlerine açıklama getirdi. Yanlış anlaşıldığını ifade eden İnce, “1250 delegenin hepsi imza versin. 1000 delege, 900 delege imza versin. Şöyle mi oldu ağzımdan ‘1250 delege imza vermezse kenara çekilirim.’ Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan? Öyle demedim. 1250'nin 1250'si de imza verirse daha doğru olur bu. 1000 olsun. Ben 1000 imza bekliyorum. 800-900 olsun. Tartışmalı bir durum olmasın” diye konuştu.