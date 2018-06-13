Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Giresun'da halkla sesleniyor. İnce, Diyarbakır'daki mitingi için 'İstahbarattan aldığım bilgiye göre, katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "MİT 'Muharrem'i İzleme Teşkilatı' mı? Bu işe mi yarıyor?" diye sordu..

İnce’nin konuşmasından satır başları:

Sınavlardan ücret alınmayacak, çocukları iyi yetiştireceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Size söz veriyorum gençler; Hiçbirinizi tarikat yurtlarına mahkum etmeyeceğim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım. 1 milyar doları medya patronuna veriyor, o parayı 100 bin fındıkçıya 45’er bin lira olarak verebilirdik. Tarıma dayalı sanayi kuracağız. Fındık 15 lira olacak. Bedava kek var, bedava çay yok



“MİT, Muharrem'i izleme teşkilatı mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Diyarbakır mitingine katılanların çoğunluğu HDP'liydi” sözüne tepki gösteren İnce, “Hem diyor ki, Diyarbakır mitinginde kimsenin elinde Türk bayrağı yoktur diyor. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz nasıl bir yalancısın. İstihbarata sormuş, alana gelen herkes HDP'liymiş. MİT, Muharrem'i izleme teşkilatı mı? Mitingde AK Parti’li kardeşlerimiz de vardı. Demek ki sen herkesi fişledin Türkiye'de. Yani bu ülkenin istihbaratı benim mitingleri mi takip ediyor? Muharrem İnce'nin mitinglerini takip edeceğine bomba patlatanları takip et. Sen daha yanındaki 5 tane yaveri bile doğru düzgün seçememişsin, FETÖ’cü çıktı, sen istihbarattan bahsediyorsun. Ne istihbaratı. Darbeyi enişteden öğrenen adam istihbarattan bahsedemez” diye konuştu