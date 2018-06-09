Muharrem İnce Kocaeli’de halka hitap etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Kocaeli'de konuştu. AKP lideri Erdoğan'a 'Çakma dünya lideri' diye seslenen İnce, Erdoğan'ı canlı yayında tartışmak için TV programına çıkmaya davet etti.

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle;

“İlk işimiz sanayideki kalitesizliği aşmak olacaktır. Sana meydan okuyorum çakma dünya lideri. Erdoğan kiminle kavga ederse yükseliyor. dolarla kavga etti dolar arttı. İnce’yle kavga etti İnce’nin oyu arttı. Sanayimiz kısır döngü içerisinde.Kalkınma bankası girişimcileri destekleyecek. Tarımda faaliyet gösterenleri destekleyecek. Türkiye bir karanlığa doğru gidiyor. Meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir cumhurbaşkanı var.

NİYE KORKUYORSUN?

Sanayiyi terk edip sanayicileri inşaatçı yaptık. Ne yazık ki yüksek teknoloji yüzde 1. Eğer inşaat dünyayı zenginleştirseydi, 1500 yıl önce asıl inşaatı Çinliler yaptı. İstanbul surları yüzyıl öncesinin en büyük inşaatıdır. Kalkınma sanayi ile olur. Erdoğan dünyayı 1000 sene geriden takip ediyor. Değerli komşularım bizim buradan çıkışımız sanayi ile olacaktır. Erdoğan ne ile kavga ettiyse o arttı. İnce'yle kavga etti İnce'nin oyu arttı. Meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir Cumhurbaşkanı var. Erdoğan dün rahmetli Erdal İnönü'yü de FETÖ'cü yaptı. Erdal İnönü rahmetli olamaz gelemez istersen sen git dedim. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Erdal İnönü yok Muharrem İnce var. Sana meydan okuyorum çakma dünya lideri. Gelsin ekonomi, dış politika, sanayi tartışalım. Ben üretim, sanayi diyorum sen kıraathane diyorsun. Benim dönemimde Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın tüm genel müdürlerini değiştireceğim. O kredileri nasıl aldığınızı belirleyeceğim. Artık millet geliyor, bu bir dip dalgası. Ben ustayım diyor. 16 yılın sonunda anlaşıldı meğer kek ustasıymış. Milleti de kekleyeceğini zannediyor.Kocaeli'de çok kamyoncu var. Benim babamda kamyoncuydu. Kamyoncuları vergilerden kurtarıp tüm sorunlarını çözeceğim. Emmeğin başkentinde size sözüm Cumhurbaşkanı seçildiğim 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım.

MEDYA PATRONLARINA SESLENİYORUM

İlk kez açıklıyorum. Medya patronlarına sesleniyorum şimdi, medya emekçilerine değil. Allah’ın izniyle bu iş oldu. Ben seçildiğim zaman özgür olacaksınız. İstediğiniz haberi yapacaksınız

Benim dönemimde Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın tüm genel müdürlerini değiştireceğim. O kredileri nasıl aldığınızı belirleyeceğim. Artık millet geliyor, bu bir dip dalgası. Kocaeli'de çok kamyoncu var. Benim babamda kamyoncuydu. Kamyoncuları vergilerden kurtarıp tüm sorunlarını çözeceğim. Emmeğin başkentinde size sözüm Cumhurbaşkanı seçildiğim 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım.”