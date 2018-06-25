Muharrem İnce: Seçimin sonucunu kabul ediyorum | Son dakika haberleri

Muharrem İnce, saat 12:00'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Muharrem İnce’nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Muharrem İnce saat 12:00’da CHP Genel Merkezinde açıklama yapacak.



“ERDOĞAN’IN KAZANDIĞINI KABUL EDİYORUM”Gazeteci İsmail Küçükkaya ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisine mesaj attığını ve seçim sonuçlarına ilişkin olarak “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan’ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı.

Küçükkaya, Twitter'dan, “İnce ile yazıştım; sorum üzerine tam cümlesi şöyle: ‘Adam kazandı'” ifadelerini paylaştı.