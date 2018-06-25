İnce ve Karamollaoğlu Erdoğan’ı tebrik etti

24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkan Recep Tayyip Erdoğan, rakipleri Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu tarafından aranarak tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın %52.6 oy oranı alarak kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan’a en yakın rakip olan Muharrem İnce, Erdoğan’ı arayarak tebrik ettik.

İnce’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından da tebrikler almaya devam eden Erdoğan’ı, ayrıca Temel Karamollaoğlu da tebrik etmek için aradı.

ÇİPRAS DA TEBRİK ETTİ

Sabah saatlerinde komşu Yunanistan’ın Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen tebrik mesajının ardından, Yunanistan Başbakan’ı Çipras’da Erdoğan’ı tebrik etmeyi ihmal etmedi.

ALMANYA’DAN DA TEBRİK GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre dün gerçekleşen görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başarılar diledi. Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladılar. (DHA)