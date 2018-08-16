İnce’den genel merkeze sert mesajlar: Yüreğiniz varsa beni gönderin

Olağanüstü Kurultay için imza veren CHP'lilerin disipline sevk edilmesiyle ilgili Muharrem İnce'den çok sert açıklamalar geldi.

24 Haziran seçimlerinin ardından; 4 Temmuz günü CHP il binasında basın açıklaması yaparak, parti içinde değişim şart olduğunu belirten ve kurultay çağrısı yapan Samsun CHP eski il başkanı ve kurultay delegesi olan Avukat Tufan Akcagöz, kesin ihraç istemiyle bugün öğle saatlerinde diğer 6 il yöneticileriyle birlikte CHP Genel Merkezi tarafından disipline verilmişti. CHP’li Muharrem İnce yaşanan bu gelişmeyle ilgili akşam saatlerinde sosyal medya hesabından CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. “Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin.” İLGİLİ HABER CHP'de kurultay isteyen Samsun İl Başkanı için ihraç talebi! “Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz.”