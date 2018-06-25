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İnce’den ‘devam’ niteliğinde yeni mesaj

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşarak, "Bu böyle yarım kalmayacak..." dedi.

android-time 22:41 25 Haziran 2018
Haberler Gündem
İnce’den ‘devam’ niteliğinde yeni mesaj
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşarak, "Bu böyle yarım kalmayacak..." dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonrasında yaptığı basın toplantısında ‘bana buradan önümüzden yürü derlerse ben yürümeye hazırım’ açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra İnce, bu kez sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. İnce mesajında “Bu böyle yarım kalmayacak…” ifadelerini kullandı. İnce, bu mesaja bir de seçim döneminde gerçekleştirdiği mitinglerden oluşan bir video ekledi.

İnce’nin bu paylaşımı yarın yapılacak olan CHP MYK’da sürpriz kararlar alınacağı iddialarına neden oldu.

İşte İnce’nin paylaştığı o tweet:

 

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Son güncelleme: android-time 09:4326.06.2018
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