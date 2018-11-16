İnce’den Dündar’a özel açıklamalar

Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası programında Muharrem İnce ile özel görüşme yaptığını, İnce'nin kendisine çarpıcı açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Gündemi belirleyen program Halk Arenası’nda usta gazeteci Uğur Dündar, Muharrem İnce’yle görüştüğünü kendisine özel açıklamalarda bulunduğunu ifade etti…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Pazartesi günü görüşeceklerini belirten Dündar, “Bu görüşmede Muharrem İnce ne söyleyecek? Şunu söyleyecek bana bu akşam açıkladı. Bir ön seçim var aday belirlemede. Ön seçim yapılabilmesi için hakim bulunması yargıyı temsilen bir yetkilinin orada bulunması gerekiyor. Onun bir süresi var seçimden önce yanılmıyorsam 45-50 gün gibi… Ama eğilim yoklaması yapılırsa, yani tabanın CHP üye ve delegelerinin kimi aday göstermek istedikleri öğrenilmek istenirse o zaman milletvekillerinin gözetiminde sandıklar getirilebilir. Böylece belirlenecek belediye başkanı adayının örgütçe desteklenmesi ve tüm örgütün gücünü arkasına alması sağlanabilir. Bunun bir örneği var geçmişte prof. Nurettin Sözen’in, Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan adayı olması gibi… Bu öneriyi götürecek Muharrem Bey ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki propaganda süresi çok sınırlıydı 51 gün… Şimdi çok daha uzun bir süreye bu propaganda dönemi yayılabilir. Etkin propagandayla aday, kendisini ve projelerini çok daha iyi tanıtabilir şeklinde gibi düşünceye sahip. Bunu paylaşacak sayın Kılıçdaroğlu’yla… ” diye konuştu.

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