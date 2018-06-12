İnce’den Erdoğan’a Diyarbakır yanıtı

Muharrem İnce, Diyarbakır'daki mitingi için, "mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP’li" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri'den yanıt verdi. İnce, "Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım" dedi. İnce twitter hesabından yayınladığı mesajda ise "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın!" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingi için ilginç bir tespitte bulundu. Eskişehir Vilayet Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, İnce'nin mitingine ilişkin, “Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li.” ifadelerini kullandı.

BENİM MİTİNGİMDE AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE VARDI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan’ın bu sözlerine Kayseri mitinginde yanıt verdi. Coşkulu bir kalabalığa hitap eden İnce, “Dün Diyarbakır’daydım. Erdoğan bugün çıkmış, ‘Muharrem İnce’nin mitingine HDP’liler de gitmiş’ diyor. Erdoğan, Diyarbakır’da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Onlar da vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Sağcı-solcu, AK Partili-CHP’li, başı açık-başı kapalı yok. 81 milyon herkesi kucaklayacağız.” dedi.

ENİŞTELİ YANIT

İnce mitingin ardından bir yanıt da twitter hesabından verdi. İnce mesajında, “Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın. İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim.” dedi.

